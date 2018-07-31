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ВВП Италии замедлил рост до 1,1%

Экономика

Основные проблемы наблюдаются в отрасли сельского хозяйства

Рим, 31 июля 2018, 16:15 — REGNUM  ВВП Италии за год вырос на 1,1%, а в сравнении с предыдущим кварталом (первым кварталом 2018 года) — на 0,2%, сообщает во вторник, 31 июля, La Repubblica со ссылкой на данные Института статистики.

Эксперты отмечают замедление роста ВВП: три месяца назад годовой рост составлял 1,4%, а рост в сравнении с предыдущим кварталом (последним кварталом 2017 года) — 0,3%.

Сейчас ВВП Италии на 5,4% ниже, чем в момент исторического максимума, зафиксированного в первом квартале 2008 года. В последние 16 кварталов, то есть вот уже четыре года, наблюдается медленный рост — за все это время ВВП увеличился на 4,5%.

По предварительным экспертным данным, наблюдается падение в отрасли сельского хозяйства, а вот промышленность и сфера услуг демонстрируют рост.

Запланированный на 2018 год показатель роста ВВП (1,5%) все еще может быть достигнут, добавляют эксперты. Но даже если итальянская экономика с июля прекратит всякий рост, по итогам года показатель увеличится не менее чем на 0,9%.

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Экономика Италии
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