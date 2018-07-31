«Повышение возраста экономически выгодно самому будущему пенсионеру»

Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Повышение пенсионного возраста приветствую однозначно, потому что на сегодняшний день в России увеличился трудоспособный возраст. При повышении пенсионного возраста будет положительный эффект как минимум в двух ипостасях — во-первых, для государственных служащих давно обоснованно подняли возрастную планку, а во-вторых, это экономически выгодно и для самого будущего пенсионера, заявила корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Ирина Ганус.

В возрасте 60−65 лет люди еще достаточно активны и могут принести пользу государству плюс увеличить свой пенсионный фонд. Деторождаемость в России уменьшается, в связи с этим восполняемость кадров, к сожалению, проблематична, тем более в любом деле нужен профессионализм, что, как известно, достигается с возрастом.

«Среди моего окружения людей, которые отрицательно относятся или негативно воспринимают предложение о повышении пенсионного возраста, таких нет. Это не спонтанное решение властей, это выверенное, обоснованное и просчитанное решение. Оснований считать, что оно может нанести вред людям, нет. Думаю, большинство людей предпенсионного возраста с удовольствием поработают на благо России», — высказала свое мнение Ганус.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»