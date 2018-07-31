Костромской области могут дать 2 млрд рублей на новый онкоцентр

Кострома, , 15:55 — REGNUM В Костромской области может появиться современный онкологический центр. Как сообщает пресс-служба губернатора области, федеральный центр уже поддержал идею строительства, начата разработка проектно-сметной документации.

В пресс-службе отмечают, что «Костромская область включена в первоочередной список субъектов РФ, которым… будут направлены средства федерального бюджета».

«На проект по достройке корпуса онкологического диспансера и его оснащению современной медицинской техникой из федерального бюджета будет выделено 2 миллиарда 300 миллионов рублей».

ИА REGNUM напоминает, что проекты по созданию на базе костромского онкодиспансера регионального онкологического центра и завершения строительства нового корпуса диспансера находились в «замороженном состоянии» 17 лет.

Отметим, что в прошлом году в Костроме был объявлен сбор средств на капитальный ремонт онкодиспансера. За 4 месяца 2107 года антираковый благотворительный фонд «Пока беда не коснулась всех» смог собрать 1,1 миллион рублей пожертвований, в 2016 — 3,57 миллионов. Основная часть собранных средств (2,45 миллионов) в 2016 году ушла на поддержку Костромской областной больницы.