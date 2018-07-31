Москва, , 15:47 — REGNUM Коррекцию по нефти вниз стоит ожидать 1 августа. От уровня $75 за баррель цена может спуститься на 0,9−1,3% к уровню $74,30−74. Сейчас ситуация на рынке энергоресурсов крайне спекулятивная, так как на один короткий промежуток времени навалилось много факторов влияния, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Тут можно выделить и окончание календарного периода (завершение июля), и предстоящее решение по ставке ФРС США (1 августа) в совокупности с предстоящими к релизу данными по рынку труда, а также статистикой по динамике индекса деловой активности в производственном секторе по всему миру», — пояснила эксперт.

Коррекцию можно назвать чисто технической, однако, если в комментариях ФРС США 1 августа появится намек на неуверенность в стабильности темпов повышения ставки в 2018 году, то доллар США может резко подорожать, а нефть при этом начнет движение к уровню в $71 за баррель.

«Из факторов, которые стоит выделить как сдерживающие для падения стоимости нефти, отметим аномальную жару от Японии до Техаса, что сулит новые природные катаклизмы. А также неопределенность в реакции рынка на данные по перемещению танкеров за полный месяц с тех пор, как ОПЕК и ее союзник согласовали увеличение добычи в июне. Кроме того, стоит отметить, что рост цен на нефть до $79−80 в мае-июле возродил глубоководное бурение, что также будет сдерживать рост цены Brent в начале августа», — полагает Сальникова.

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