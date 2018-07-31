Для рубля сложилась благоприятная ситуация после встречи Путина и Трампа

Москва, , 15:39 — REGNUM Можно сказать после встречи Путина и Трампа для рубля сложилась благоприятная ситуация. Накануне лидер США заявил, что санкции по России останутся такими, как есть. То есть он расставил точки над «i» и хотя бы временно погасил новую санкционную волну, которую поднял сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В свою очередь, нефть реабилитировалась и продолжает рост на фоне благоприятной статистики по запасам на прошлой неделе. 31 июля снова отчитается Американский институт нефть», — напомнил эксперт.

Что касается новых санкций со стороны ЕС, то они коснулись компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, поэтому значительного урона экономике РФ не нанесут. Эти компании работают на внутреннем рынке. Единственное, что может нарушить идиллию для российской валюты, это предстоящее заседание ФРС США, а также данные с рынка труда в конце недели.

«Технически валютная пара доллар/рубль продавила уровень 62,63. Далее в рамках нисходящего канала валютная пара имеет потенциал снижения к нижней его границе 61,35−61,20», — считает Капустянский.

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