Патрушев раскритиковал ход выполнения программы развития Карелии

Москва, , 15:21 — REGNUM Низкая эффективность выполнения решений госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии может привести к срыву реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании госкомиссии.

«Затяжка начала выполнения ряда важных мероприятий может поставить под угрозу возможность их своевременного завершения к 2020 году. Прежде всего, это относится к реализации ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», — подчеркнул он.

Николай Патрушев отметил, что недостаточно быстрая разработка проектов может привести к срыву строительства в установленные сроки инфраструктурных объектов — дорог, объектов спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2017 года в региональный закон о бюджете Карелии на текущий и два последующих года на создание туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия» дополнительно было запланировано выделение 292 млн рублей. Из них 272 млн — федеральные ассигнования.

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