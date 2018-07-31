BMW инвестирует €1 млрд в венгерский автопром

Будапешт, , 15:18 — REGNUM Немецкий производитель BMW намерен построить завод в венгерском городе Дебрецен. Проект обойдется компании примерно в €1 млрд, сообщает пресс-служба BMW.

Новый завод обеспечит работой более 1 тыс. человек. Ожидается, что ежегодно на нем будут выпускать до 150 тыс. автомобилей.

По словам председателя совета директоров компании Харальда Крюгера, решение о строительстве завода подтверждает стремление BMW к глобальному росту. Компания существенно инвестировала в Китай, Мексику и США, теперь укрепляет позиции в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне концерн BMW предупредил о возможном закрытии в Великобритании своих заводов, выпускающих автомобили Mini и Rolls-Royce. Это может случиться, если цепочка поставок прервется из-за выхода королевства из состава ЕС.

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