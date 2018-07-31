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Воспользовались ситуацией: «пересменка правительства» и рост цен на бензин

Экономика

Глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский полагает, что при нынешней структуре отрасли подобные эффекты почти неизбежны

Санкт-Петербург, 31 июля 2018, 15:16 — REGNUM  Быстрый рост цен на бензин действительно отчасти связан со сменой правительства весной 2018 года, на некоторое время контроль за отраслью был снижен, и нефтяники воспользовались ситуацией, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Ранее экс-вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что рост на бензин связан со сменой правительства: из-за «пересменки» некоторое время отсутствовало «должное ежедневное управление этой сложной системой сдержек и противовесов» (бензиновым рынком).

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С точки зрения государства Дворкович прав. Мониторинг топливного рынка входит в сферу ответственности правительства. Во время кадровых перестановок контроль за стороны министерств энергетики и экономического развития был снижен.

Нефтяники оказались в удобной для них ситуации. Они увеличили экспортные поставки и увеличили цены на бензин, чтобы получить дополнительную прибыль.

В нашей системе этот эффект почти неизбежен. Единственная альтернатива — опыт США, где некоторое время назад тоже возникала такая проблема. Там переработку сделали почти нерентабельной, и на рынке осталась одна компания, которая зарабатывает не на росте цен, а на обороте.

Логика их состоит в том, что эта сфера имеет высокую социальную значимость, и этот вид бизнеса не должен быть высокодоходным. У нас же государство пока идет на поводу у нефтяников, а те, естественно, используют все методы для повышения цен и роста собственной прибыли.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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