«Проблема не в повышении пенсионного возраста, а в доходах граждан РФ»

Магас, , 15:06 — REGNUM Пенсионная реформа в России нужна, она назрела, но при условии власти обеспечат российских граждан реальным прожиточным минимумом. Замыкаться на пенсионной реформе нельзя, а надо акцентировать внимание именно на доходах населения страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель региональной общественной организация «Кавказский центр поддержки молодёжных инициатив» (Республика Ингушетия Зелимхан Оздоев.

«Сама по себе пенсионная реформа нужна. Вокруг этой темы на сегодняшний день ажиотаж — прибавить или убавить пенсионный возраст, но проблема не в этом, а в том, что пока граждане РФ не обеспечены прожиточным минимумом. Когда они будут обеспечены прожиточным минимумом, тогда актуальность проведения реформы и повышения пенсионного возраста отпадет», — считает эксперт.

Есть еще одна сторона медали, многие говорят, что пенсии дает государство, но забывают о том, что люди работают и делают отчисления в Пенсионный фонд РФ (ПФР), то есть это деньги работающих граждан, которые трудились, зарабатывая на свою пенсию, а не фонда, как пытаются убедить население.

«Повышение пенсионного возраста — палка о двух концах — с одной стороны, повышать надо, потому что многие не хотят уходить на пенсию и это, действительно, продлевает жизнь. С другой стороны, каждый гражданин РФ должен быть обеспечен реальным прожиточным минимумом. Проблема не в повышении пенсионного возраста, а в низких доходах граждан, которые не дотягивают до прожиточного минимума», — высказал свое мнение Оздоев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»