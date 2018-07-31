Мечты Литвы о выходе из БРЭЛЛ рушит ненадёжный NordBalt

Вильнюс, , 15:02 — REGNUM Электросоединение между Литвой и Швецией NordBalt не будет работать до конца октября или середины ноября 2018 года, заявили в компании-операторе Litgrid, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. На это время запланированы масштабные ремонтные работы подводного кабеля, который запустили менее двух лет назад — в декабре 2016 года. С того момента он выходил из строя уже 31 раз.

Всё это время Литва не будет получать электроэнергию из Скандинавии, а эксперты прогнозируют значительный рост цен. Если средняя цена в литовской зоне биржи NordPool составляла порядка 35 евро за мегаватт-час, то, по признанию специалистов, в пик потребления и во время поломок NordBalt он достигала 118 евро, а в утренние часы — 200 евро за мегаватт-час.

Напомним, NordBalt является одной из ключевых составляющих при выходе Литвы из системы БРЭЛЛ и синхронизации электроэнергосистемы Прибалтики с системами континентальной Европы. Аналогичный подводный кабель Литва планирует провести в Польшу, поскольку было решено отказаться от второй, наземной ветки LitPolLink. Таким образом, отключив все линии с Россией и Белоруссией, Прибалтика останется заложником работы всего одной наземной линии с Польшей, и подводных кабелей, которые регулярно выходят из строя.