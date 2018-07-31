В казахстанском Туркестане стоимость недвижимости выросла на 30%

Туркестан, Казахстан, , 14:59 — REGNUM После присвоения Туркестану статуса областного центра стоимость недвижимости в городе увеличилась на 20−30%, сообщает 31 июля издание Otyrar со ссылкой на директора центра продаж недвижимости ТОО «Gold-Kaganat» Нурлана Досымбекова.

По его словам, ранее стоимость квартир в бывшем центре Южно-Казахстанской области Чимкенте и Туркестане отличалась примерно в два раза. Цена квадратного метра квартир в Чимкенте составляет 150−200 тыс. тенге (27−36 тыс. рублей). Двухкомнатную квартиру в Туркестане можно купить за 8 млн тенге (1,44 млн рублей).

Напомним, 25 июня телеканал TVK сообщил о более чем двукратном повышении стоимости квартир и земельных участка в Туркестане. Указ о присвоении городу статуса областного центра президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал 19 июня.

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