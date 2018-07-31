LADA набирает популярность в Европе

Рим, , 14:55 — REGNUM В рейтинг самых продаваемых автомобилей европейского авторынка в 2018 году попали сразу две модели LADA, которую выпускает крупнейший производитель легковых автомобилей в России.

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Согласно рейтингу, составленному специалистами Focus2Move, в топ-100 Lada Vesta заняла 56-е место, поднявшись на 16 позиций по сравнению с 2016 годом. Всего за январь — июль 2018 года было продано более 52,1 тыс. автомобилей этой модели. А вот Lada Granta напротив сдала свои позиции и оказалась на 65-й строчке, потеряв восемь пунктов. Продажи этой модели превысили 45,6 тыс. единиц.

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Добавим, что в первую пятерку рейтинга на европейском рынке вошли Volkswagen Golf (за первые полгода было продано 281,5 тыс. автомоблей), Renault Clio (207,1 тыс. штук), Volkswagen Polo (203,2 тысячи), Ford Fiesta (162,1 тысячи) и Volkswagen Tiguan (159,5 тысячи).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 31,3% и составили 102 464 штуки. Лидером стала отечественная LADA — продажи немногим превысили 21 тыс. штук, что на 29% выше, чем за аналогичный период 2017 года.