Приложения для каршеринга небезопасны — эксперты

Москва, , 14:46 — REGNUM Злоумышленники способны взломать аккаунт пользователя каршеринговой службы, прокатиться за чужой счет или угнать автомобиль. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», говорится в сообщении компании.

Специалисты изучили 13 приложений для каршеринга с точки зрения безопасности. Все они, как оказалось, содержат в себе потенциальные угрозы. Ни один разработчик пока не смог в полной мере защитить приложение от вредоносных программ.

Злоумышленники уже осознают ценность каршеринговых сервисов, хотя случаев изощрённых кибератак в этом сегменте пока не было. Разработчикам лучше поторопиться, чтобы устранить выявленные недоработки, поясняют специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты «Лаборатории Касперского» предупредили об опасности желающих получить бесплатные подарочные карты. Злоумышленники могут завладеть персональными данными пользователей, так как предлагают бесплатно сгенерировать карту посредством специальных фишинговых сайтов.

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