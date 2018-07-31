За полгода реальная зарплата в Казахстане выросла на 2,2%

Астана, , 14:42 — REGNUM По состоянию на конец июня 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане составила 162 751 тенге (29 281 рубль), сообщает 31 июля комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Номинальная заработная плата по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 8,5%, реальная — на 2,2%. Самый высокий уровень заработных плат наблюдается в финансовой и страховой деятельности — 335,3 тыс. тенге (60 326 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комитета по статистике, средний финансист в Казахстане получает в 3,5 раза больше, чем работник сельского хозяйства. Среднемесячная заработная плата работника сельского, лесного и рыбного хозяйства составила 93,7 тыс. тенге (16 858 рублей).

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