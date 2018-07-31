«Наш край»: правительство Украины хочет продать месторождения газа

Киев, , 14:32 — REGNUM Правительство Украины намерено продать 44 земельных участка с месторождениями газа с запасами 150 млрд кубометров, заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, сообщает 31 июля «112 Украина».

По его словам, цена на газ для населения завышена более чем в два раза, однако правительство не намерено снижать тарифы. При этом кабинет министров сознательно намерен выставить на торги газовые месторождения, чтобы потом невозможно было снизить цену на газ, так как тарифы будут не ниже стоимости импортного газа.

Напомним, Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о том, насколько нужно повысить цену на газ. Без повышения цены Киев не получит от МВФ очередной кредит.

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