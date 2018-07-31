Августовский отдых на море упал в цене

Москва, , 14:28 — REGNUM Для ряда популярных направлений подешевели пакетные пляжные туры с вылетом 18 августа. Об этом говорится в опубликованном 31 июля вестнике российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Так, по сравнению с началом июля стали доступнее недельные туры в Турцию (-21%), Грецию (-11,3%), Болгарию (-14,2%) и Тунис (-7,5%). Дешевле обойдется поездка на море в Сочи (— 3,3%), Анапу (-17%) и Крым (-30%).

При этом средняя цена туров в европейские страны увеличилась: для Черногории повышение составило 52%, для Испании 44%, Кипра — 9%. Поездка в Таиланд в среднем подорожала на 20%.

Недельная путевка в Крым обходится дешевле всего — от 28 760 рублей. Далее идут поездки в Анапу, Грецию, Турцию и Сочи, разброс минимальных цен здесь от 39 950 рублей до 46 300 рублей, отмечают в АТОР.

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