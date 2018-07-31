«Перед принятием решения о повышении возраста надо прийти в регионы»

Магас, , 14:14 — REGNUM Все в Республике Ингушетия поддержали предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Население республики с пониманием отнеслось к этому шагу, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения в Республике Ингушетия Всероссийской политической партия «Правое дело» Шамсудин Мамилов.

Это вынужденная, но необходимая мера. Власти на стали бы принимать такое решение «с бухты-барахты». С другой стороны, те, кто принимает такое решение, не нуждаются в этой пенсии, нуждаются простые люди. Перед принятием решения о повышении пенсионного возраста надо было прийти в регионы и посмотреть, что происходит непосредственно с населением в глубинках, на окраинах.

«Взрослое население Ингушетии очень активное, гораздо активнее, чем в других российских регионах, продолжает трудиться и в пенсионном возрасте. Многие моменты реализации этой меры до населения не доходят, но в регионе отнеслись с пониманием к инициативе властей», — высказал свое мнение Мамилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»