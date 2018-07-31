Дефицит госбюджета Украины: в лагере Порошенко нашли виновного

Киев, , 14:08 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Украины действительно есть и связан с тем, что в марте экс-министр финансов Александр Данилюк провалил плановый выход министерства финансов на внешние рынки заимствований. Об этом 31 июля в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Национальный банк Украины сообщил — за январь-июнь 2018 года государственный бюджет выполнен с дефицитом на уровне 9,782 млрд грн (около 365 млн долл). В начале июля в Госказначействе подтвердили, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. Вместе с тем, если сравнивать с первым полугодием 2017 года, рост доходов бюджета составил 13,7%, сообщили в ведомстве.

«Что касается доходной части бюджета, действительно есть определенная проблема. Но она связана с тем, что министерство финансов при Александре Данилюке в марте месяце не вышло на внешние рынки заимствований. По доходной части налоговая и таможня выполнили план более чем на 100%. Единственная проблема — проблема в заимствованиях», — заявил Денисенко.

Депутат еще раз подчеркнул, что проблемы с бюджетом — персональная вина Данилюка, который говорил, что он позже сможет выйти на заимствования.

«Но как только он понял, что упустил время для выгодных заимствований, он подал в отставку. Сейчас государство преодолевает эту проблему. До октября месяца эта ситуация полностью выровняется и никаких дефицитов не будет», — заверил соратник Порошенко.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман во время презентации отчета правительства за первое полугодие заявил, что в течение первых шести месяцев текущего года на Украине наблюдались рост экономики, промышленного производства, капитальных инвестиций, а также заработных плат. Гройсман подчеркнул, что в первом полугодии в госбюджет было обеспечено поступление 54 млрд гривен.

«Но при этом расходы на социальное обеспечение были увеличены на 19,2 млрд, чем в прошлом году, а помощь местным бюджетам выросла на 33 млрд гривен по сравнению с показателями 2017 года», — подчеркнул он.