Движение по железной дороге в ночное время восстановят в Дагестане

Махачкала, , 14:07 — REGNUM Власти Дагестана намерены восстановить движение поездов в ночное время суток. Из-за приостановки ночного режима работы железной дороги республика несет большие потери. Рассмотреть возможность запуска движения поручил врио главы региона Владимир Васильев.

В ходе еженедельного совещания 30 июля он отметил, что дороги ночью простаивают в республике уже семь лет, из-за того что движение по ним закрыли для предотвращения угрозы терактов. По словам Васильева, за семь лет произошли большие перемены, в том числе и в плане безопасности.

Экономика региона несет, в том числе и за счет этого, большие потери, считает руководитель республики. А запуск ночного движения по железным дорогам региона будет способствовать ее развитию.

Напомним, решение руководства ОАО «РЖД» о запрете движения поездов по территории Дагестана в ночное время было принято в начале 2011 года. По указанию первого вице-президента компании Вадима Морозова был изменен график движения таким образом, что с 18:00 до 06:00 пассажирские поезда не ходили.

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