В Москве число индивидуальных предпринимателей впервые превысило 300 тысяч

Москва, 31 июля 2018, 14:02 — REGNUM Количество индивидуальных предпринимателей в Москве превысило 300 тыс. человек. Об этом заявил глава столичного департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 31 августа.
По его словам, общее количество ИП с июня 2017 года в Москве увеличилось на 11,2%.
«Впервые число зарегистрированных в городе ИП превысило отметку в 300 тысяч. На первое июля нынешнего года в Москве зарегистрировано 302 тыс. 351 индивидуальный предприниматель», — заявил Ефимов.
Кроме того, за первые шесть месяцев 2018 года в Москве был зафиксирован рост новых индивидуальных предпринимателей: их показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 12,1%.
Ефимов подчеркнул, что столь высокие данные обусловлены высоким спросом на столичные товары и услуги. Кроме того, Москва является крупнейшим потребительским рынком Европы. По его словам, меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса простым и понятным.
В пресс-службе также отметили, что общее количество индивидуальных предпринимателей Москвы с 2010 года выросло на 71%. Свыше 60% работают в сфере услуг, ещё порядка 25% заняты в сфере розничной торговли. Доля индивидуальных предпринимателей, занятых в производственной деятельности, за три года увеличилась на 13%.
Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2018 года столичные предприниматели получили более 51 тыс. патентов на сумму почти 4,5 млрд рублей.
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