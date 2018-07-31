Вторник, 31 Июля 2018 года
14:27:38 МСК

Турецкая компания построит Узбекистану солнечную и ветровую электростанции

Экономика

Yildirim Group планирует реконструировать аэропорт Ташкента

Турецкая компания построит Узбекистану солнечную и ветровую электростанции
Нащёкин Дмитрий
Ветряк электростанции

Ташкент, 31 июля 2018, 13:47 — REGNUM  Турецкая компания Yildirim Group построит в Узбекистане солнечную и ветряную электростанции мощностью 100 МВт, сообщает 30 июля издание Forbes Kazakhstan со ссылкой на генерального директора компании Роберта Юксель Йылдырым.

По его словам, турецкая компания планирует построить в Кибрайском районе Ташкентской области угольную и газовую электростанцию мощностью 600 МВт, вложив в проект $1,2 млрд. Кроме того, Yildirim Group планирует реконструировать аэропорт Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля администрация Ташкента одобрила турецким инвесторам строительство в Яккасарайском районе города «Умного дома». В настоящее время власти города готовят необходимые документы для начала строительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие инвесторы построят в Ташкенте «Умный дом» за $10 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Узбекско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить