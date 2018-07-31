Турецкая компания построит Узбекистану солнечную и ветровую электростанции

Ташкент, , 13:47 — REGNUM Турецкая компания Yildirim Group построит в Узбекистане солнечную и ветряную электростанции мощностью 100 МВт, сообщает 30 июля издание Forbes Kazakhstan со ссылкой на генерального директора компании Роберта Юксель Йылдырым.

По его словам, турецкая компания планирует построить в Кибрайском районе Ташкентской области угольную и газовую электростанцию мощностью 600 МВт, вложив в проект $1,2 млрд. Кроме того, Yildirim Group планирует реконструировать аэропорт Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля администрация Ташкента одобрила турецким инвесторам строительство в Яккасарайском районе города «Умного дома». В настоящее время власти города готовят необходимые документы для начала строительства.

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