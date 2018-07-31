В Ленобласти открыли цифровую подстанцию для завода СПГ

Высоцк, Ленинградская область, , 13:44 — REGNUM В Выборгском районе Ленинградской области сегодня, 31 июля, торжественно открыли современную электроподстанцию «Криогаз» (110/10 кВ). Она построена энергетической компанией ЛОЭСК для электроснабжения одноименного строящегося завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в портовом городе Высоцк.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЛОЭСК, помимо крупнейшего на Северо-Западе завода по производству и транспортировке СПГ, от новой подстанции будет запитана и часть города Высоцк с населением около одной тысячи человек.

«Подстанция работает автономно: благодаря системе телемеханики управлять процессами на ПС специалисты высоковольтной службы Северного филиала ЛОЭСК будут удаленно — из Выборга», — отметили областные энергетики.

В целях безопасности подстанция «Криогаз» оборудована 24 камерами видеонаблюдения, передающими изображение в режиме реального времени, а также системой охранной сигнализации и пожаротушения.

«Это самый современный электросетевой объект на территории Ленинградской области, и с его вводом в эксплуатацию будет не только решен вопрос с обеспечением электроэнергией завода по производству сжиженного газа, но и значительно повысится надежность электроснабжения социальных и жилых объектов Высоцка», — заявил на открытии подстанции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

К 2020 году АО «ЛОЭСК» планирует построить линию электропередач 110 кВ от подстанции «Криогаз» до подстанции «Попово-Тяговая», что повысит надежность электроснабжения будущего завода «Криогаз» и города Высоцка.

Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) в порту Высоцк станет одним из трех крупнейших в Европе заводов по производству СПГ. В год комплекс будет производить 660 тонн СПГ, который будет поставляться в страны Балтийского региона. Объем инвестиций — около 65 млрд рублей. Срок окончания строительства — первый квартал 2019 года.

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