Потребительская корзина в Италии за год подорожала на 2,3%

Рим, , 13:32 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Италии в июле 2018 года составил 1,5%, увеличившись на 0,2% в сравнении с данными за июнь, сообщает во вторник, 31 июля, информагентство Ansa со ссылкой на национальную службу статистики.

Самый большой вклад в рост инфляции оказал рост цен на электроэнергию и газ — за год эти показатели выросли на 1,9 и 8,5% соответственно.

Стоимость так называемой потребительской корзины (в Италии в нее включают не только продовольствие, но также расходы на содержание дома и личную гигиену) за год увеличилась на 2,3%. Быстрее всего растет цена на вино (8,6%) и продукты питания (4,6%).