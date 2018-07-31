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Потребительская корзина в Италии за год подорожала на 2,3%

Экономика

Уровень инфляции в июле 2018 года вырос до 1,5%

Рим, 31 июля 2018, 13:32 — REGNUM  Уровень годовой инфляции в Италии в июле 2018 года составил 1,5%, увеличившись на 0,2% в сравнении с данными за июнь, сообщает во вторник, 31 июля, информагентство Ansa со ссылкой на национальную службу статистики.

Самый большой вклад в рост инфляции оказал рост цен на электроэнергию и газ — за год эти показатели выросли на 1,9 и 8,5% соответственно.

Стоимость так называемой потребительской корзины (в Италии в нее включают не только продовольствие, но также расходы на содержание дома и личную гигиену) за год увеличилась на 2,3%. Быстрее всего растет цена на вино (8,6%) и продукты питания (4,6%).

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Экономика Италии
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