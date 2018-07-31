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Ростовские дороги разметят за 47,5 млн рублей

Экономика

Эти же средства пойдут и на установку дорожных знаков

Ростовские дороги разметят за 47,5 млн рублей
Ian Barbour
Разметка дороги

Ростов-на-Дону, 31 июля 2018, 13:29 — REGNUM  Дорожная разметка и знаки нуждаются в обновлении. Так решили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону и объявили электронный аукцион на выполнение соответствующих работ, передаёт ИА REGNUM 31 июля.

Подрядчик должен выполнить работы с момента заключения контракта до 1 декабря 2018 года. Средства на горизонтальную разметку термопластиком, холодным пластиком, а также почти на 900 дорожных знаков будут выделены из городского бюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году на «выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города» было потрачено почти 100 млн рублей.

Читайте по теме: Ростов-на-Дону: городские дороги разметят почти за 100 млн рублей

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