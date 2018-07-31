Минфин Узбекистана объяснил причины повышения стоимости автомобилей

Ташкент, , 13:32 — REGNUM Автомобили производства GM Uzbekistan не входят в перечень социально значимых и стратегических видов товаров, на которые распространяется государственное регулирование, сообщает 31 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на министерство финансов республики.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2018 года отменены полномочия государственных органов по регулированию цен на товары, услуги, сырье и материалы, которые не входят в специальный перечень.

В минфине отметили, что GM Uzbekistan самостоятельно регулирует стоимость автомобилей, руководствуясь спросом на рынке, себестоимостью и рентабельностью производства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2018 года стоимость автомобилей GM Uzbekistan выросла на 14%. Глава компании Шавкат Умурзаков сказал, что повышение цен связано со слабой загрузкой производственных мощностей.

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