Тамбовский адвокат обвиняется в мошенничестве

Тамбов, , 13:27 — REGNUM В Тамбове в отношении местного адвоката возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщила 31 июля пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, обвиняемый предлагал решить проблему директора строительной фирмы, который похитил бюджетные деньги.

По данным следствия, адвокат предложил руководителю строительной компании, который при строительстве муниципальных объектов похитил бюджетные деньги, помощь. Он сообщил, что может стать посредником при передаче взятки правоохранителям, которые якобы за 1 млн рублей готовы закрыть глаза на уголовное преступление. В июне мужчина получил половину суммы, которую потратил по своему усмотрению. А в июле при передаче второй половины его задержали сотрудники УФСБ. Сейчас ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В пресс-службе ведомства сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.