Вторник, 31 Июля 2018 года
14:29:54 МСК

Итальянцы потратят на летний отдых 24 млрд евро

Экономика

80% граждан проведут отпуск в собственной стране

Рим, 31 июля 2018, 13:23 — REGNUM  Летом 2018 года отправятся в отпуск 57% граждан Италии, то есть около 34,5 миллиона человек, на 0,5% больше, чем годом ранее, сообщает во вторник, 31 июля, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной гостиничной ассоциации.

На летние каникулы отправятся 26,5 миллиона совершеннолетних граждан и 8 миллионов несовершеннолетних. Ожидается, что за время отпуска они потратят около 24,1 млрд евро — на 9,5% больше, чем годом ранее.

Эксперты также предполагают, что 80,2% итальянцев проведут отпуск на территории собственной страны. В сравнении с прошлогодними данными этот показатель увеличится на 1,6%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить