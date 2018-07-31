Метеорологи спрогнозировали снижение урожая зерновых в 2018 году

Москва, , 13:16 — REGNUM Урожай зерновых и зернобобовых в РФ в 2018 году будет ниже показателей 2017 года. Об этом 31 июля на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

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В России собран рекордный урожай за всю историю — 135,3 млн тонн зерна

По его словам, снижение от прошлогодних объёмов, которые были рекордными за всю историю, составит 15−20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России в хозяйствах всех категорий было намолочено 135,3 млн тонн зерна. По этому показателю аграрии побили рекорд 2016 года, намолотив на 12,7% больше. В 2016 году целом по стране собрано 123 млн тонн зерна, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2015 году — 108,1 млн тонн). Кроме зерна, в стране собрано 8,2 млн тонн подсолнечника, накопано 40 тонн сахарной свеклы, 28,8 млн тонн картофеля, собрано 14,6 млн тонн овощей.

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