«Цель – не только внедрить новую пенсионную систему, а снять тревогу людей»

Красноярск, , 13:16 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста вряд ли в одном ответе объемлет всю широту и глубину этой инициативы правительства РФ. На данном временном отрезке мы находимся на середине пути обсуждения вариантов реализации данной инициативы. То, что эта мера необходима признали фактически все — и эксперты, и общественники, и представители законодательной и исполнительной власти. Сейчас дискуссия в обществе фактически идет на тему даже не сроков, а формы реализации этой реформы. Также обсуждаются гарантии, можно сказать «страховка», различных вариантов для разных групп населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Копытов (Красноярск).

По мнению политолога, скорее всего, дискуссия о повышении пенсионного возраста будет продолжаться до конца 2018 года. Неважно каким образом пройдет второе чтение законопроекта в Государственной думе РФ, важнее то обсуждение, которое идет среди экспертного сообщества, среди общественников, среди депутатского корпуса. Все эти обсуждения говорят о том, что всё-таки этот процесс за месяц-два до конца обсудить и получить какие-то в сухом остатке точные тезисы, которые не то, чтобы устроили, а успокоили всех, будет сложно.

«Президент России Владимир Путин, надо отдать ему должное, очень чётко заметил, что за процессом обсуждения повышения пенсионного возраста надо тщательно и очень внимательнейшим образом наблюдать, потому что важны не просто детали того, что предлагается властями, а именно те реакции, которые есть у разных групп населения. Цель — не только внедрить новую пенсионную систему, а добиться понимания и снятия определенной тревоги людей за свое будущее. Это очень важно и здесь торопиться не надо», — высказал свое мнение Копытов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»