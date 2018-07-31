Безработица в Италии выросла до 10,9%

Рим, , 13:16 — REGNUM Уровень безработицы в Италии в июне 2018 года составил 10,9% в сравнении с 10,7% месяцем ранее, сообщает во вторник, 31 июля, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные национальной статистики. Общее число безработных составляет 2 миллиона 886 тысяч человек.

Самая сложная ситуация по традиции в сфере молодежной незанятости: 32,6% итальянцев в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся. За месяц показатель вырос на 0,5%.

Другой важной особенностью итальянского рынка труда является очень высокая доля граждан, работающих по временным контрактам: их число увеличилось на 16 тысяч человек, достигнув очередного исторического рекорда — 3 миллиона 105 тысяч человек.

В сравнении с данными годичной давности число занятых граждан увеличилось на 1,4% или на 330 тысяч человек. По временным контрактам рост более существенный — на 394 тысячи человек. Число граждан, работающих по постоянным контрактам, уменьшилось на 83 тысячи человек.

По данным статистиков, самые большие проблемы на рынке труда испытывают граждане среднего возраста — от 35 до 49 лет: число трудоустроенных граждан этого возраста за год сократилось на 145 тысяч человек, в то время как и у молодежи (до 34 лет), и у граждан старше 50 лет занятых рабочих мест стало больше — на 119 и 355 тысяч соответственно.