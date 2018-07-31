Калужские аграрии намерены производить 1 млн тонн молока в год

Калуга, , 13:12 — REGNUM В Калужской области заявили о необходимости производства 1 млн тонн молока в год. Как заявил 30 июля губернатор Анатолий Артамонов на заседании областного правительства, достижение данного показателя — одна из главных задач для животноводства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора, сегодня молочное животноводство — ключевая отрасль области. В Калужской области работает 129 доильных роботов на 36 фермах. До конца 2018 года будет введено в эксплуатацию еще не менее 12 роботов на 4 фермах. Завершено оборудование цеха сборки роботов, их выпуск начнется в ближайшее время. При этом необходимо активнее продавать продукцию калужских производителей не только внутри области, но и за ее пределами.

Одновременно, ввод нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей стимулировал приток инвестиций в аграрный бизнес. В настоящее время инвестиционный портфель Калужской области превышает 67 млрд рублей. Как ранее заявил Анатолий Артамонов, регион занимает первое место в России по увеличению объемов производства молока. В течение трех последних лет калужский регион также занимает первое место в Центральном федеральном округе по приросту производства молока.

«При наличии достаточного количества сырья открываются хорошие перспективы для переработки», — считает губернатор.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора 48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям). Продукция, фальсифицированная растительными жирами, а также сульфаниламидами, может вызвать аллергические реакции, головные боли, головокружение, тошноту и рвоту.

Напомним, в 2017 году на территории Калужской области функционировало порядка 31 предприятия по переработке молока.

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