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Аэропорт могут построить на искусственном острове в Израиле

Экономика

Данный проект, реализация которого может обойтись примерно в $10 млрд, разработан из-за растущего числа приезжающих в страну туристов

Тель-Авив, 31 июля 2018, 13:11 — REGNUM  У берегов Израиля в ближайшее годы может появиться искусственный остров для размещения там нового аэропорта. Соответствующий проект уже прорабатывают власти страны. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В пресс-релизе говорится, что «Нетаньяху распорядился о продвижении плана строительства аэропорта на искусственном острове».

Отмечается, что данный проект, реализация которого может обойтись примерно в $10 млрд, разработан из-за растущего числа приезжающих в страну туристов.

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