В Дагестане украли при строительстве дорог 800 млн рублей

Махачкала, , 13:10 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на строительство дорог. Речь идет о сумме в 800 млн рублей, которых недосчитались власти региона. Об этом 30 июля в ходе еженедельного совещания сообщил врио главы республики Владимир Васильев.

По его словам, выявлены миллиардные хищения в системе здравоохранения, такой же большой ущерб нанесен и в сфере дорожного строительства.

«Хочу предупредить дорожников: мы знаем, что из 2 млрд рублей только 1 млрд 200 млн рублей пошли на дороги, а остальные деньги разошлись. Мы возбудили уголовное дело, которое сейчас расследуется», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Обратившись к участникам совещания, руководитель республики напомнил, что он «обещал перед Госдумой за каждый рубль отчитаться», поэтому учет денежных средств ведется строгий. Васильев предупредил, что спрос с тех, кто «попытается хоть рубль израсходовать нецелевым образом», будет серьезным.

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Напомним, ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что «организованные преступные группировки охватили всю республику», но всем, кто нарушил закон, «надо понимать, что в дверь могут постучаться, как постучали в дверь председателя правительства Гамидова и других».