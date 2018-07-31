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Жириновский рассказал, как налогами победить пенсионную реформу

Экономика

«Если сделаем так — никакая пенсионная реформа не нужна будет»

Москва, 31 июля 2018, 13:04 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что с введением налога на сверхдоходы можно отказаться от пенсионной реформы.

«Как должно быть? 13% налог — для большинства. 20% — для тех, кто зарабатывает более 500 тысяч в месяц. 30% — для тех, кто зарабатывает более миллиона рублей. Если сделаем так — никакая пенсионная реформа не нужна будет», — полагает Жириновский.

Он указал на то, что во всем мире есть налог на сверхдоходы, чтобы не было сверхбедных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении 19 июля приняла правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Инициатива вызвала широкий резонанс, в ряде регионов проходят митинги.

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Пенсионная реформа
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