Жириновский рассказал, как налогами победить пенсионную реформу

Москва, , 13:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что с введением налога на сверхдоходы можно отказаться от пенсионной реформы.

«Как должно быть? 13% налог — для большинства. 20% — для тех, кто зарабатывает более 500 тысяч в месяц. 30% — для тех, кто зарабатывает более миллиона рублей. Если сделаем так — никакая пенсионная реформа не нужна будет», — полагает Жириновский.

Он указал на то, что во всем мире есть налог на сверхдоходы, чтобы не было сверхбедных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении 19 июля приняла правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Инициатива вызвала широкий резонанс, в ряде регионов проходят митинги.