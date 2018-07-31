Сельское хозяйство Казахстана: зарплата на 42,4% ниже средней по стране

Астана, , 13:03 — REGNUM Средний финансист в Казахстане зарабатывает в 3,5 раза больше среднего работника сельского хозяйства. По данным Комитета по статистике, средняя зарплата работника в отрасли финансовой и страховой деятельности — 335,3 тыс. тенге (60,5 тысяч рублей), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 93,7 тысячи тенге (16,9 тысяч рублей).

Во втором квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 162 751 тенге (29,3 тысячи рублей). За год реальная зарплата подросла на 2,2%.

Средняя зарплата работника в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 273,2 тысячи тенге (49,3 тысячи рублей), в сфере промышленности — 224,7 тысячи тенге (40,5 тысяч рублей), в сфере информации и связи — 238,4 тысячи тенге (43 тысячи рублей), в сфере строительства — 212,8 тысячи тенге (38,4 тысячи рублей).

Самыми высокооплачиваемыми гражданами в стране оказались жители Атырауской области со средней зарплатой 291,3 тысячи тенге (52,5 тысяч рублей). Самыми низкооплачиваемыми — жители Джамбульской области — 111,2 тысячи тенге (20 тысяч рублей).