Вторник, 31 Июля 2018 года
14:31:27 МСК

Сельское хозяйство Казахстана: зарплата на 42,4% ниже средней по стране

Экономика

Меньше всего получают жители Джамбульской области Казахстана

Астана, 31 июля 2018, 13:03 — REGNUM  Средний финансист в Казахстане зарабатывает в 3,5 раза больше среднего работника сельского хозяйства. По данным Комитета по статистике, средняя зарплата работника в отрасли финансовой и страховой деятельности — 335,3 тыс. тенге (60,5 тысяч рублей), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 93,7 тысячи тенге (16,9 тысяч рублей).

Во втором квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 162 751 тенге (29,3 тысячи рублей). За год реальная зарплата подросла на 2,2%.

Средняя зарплата работника в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 273,2 тысячи тенге (49,3 тысячи рублей), в сфере промышленности — 224,7 тысячи тенге (40,5 тысяч рублей), в сфере информации и связи — 238,4 тысячи тенге (43 тысячи рублей), в сфере строительства — 212,8 тысячи тенге (38,4 тысячи рублей).

Самыми высокооплачиваемыми гражданами в стране оказались жители Атырауской области со средней зарплатой 291,3 тысячи тенге (52,5 тысяч рублей). Самыми низкооплачиваемыми — жители Джамбульской области — 111,2 тысячи тенге (20 тысяч рублей).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить