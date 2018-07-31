Специфика управления: прав ли Дворкович в оценке причин подорожания бензина

Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Нефтяная отрасль в России управляется не экономическими законами, а мнениями влиятельных лиц, поэтому смена правительства России действительно стала одной из основных причин резкого роста цен на бензин, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 июля, глава Санкт-Петербургской инвестиционной компании Сергей Бодрунов.

Ранее экс-вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что рост на бензин связан со сменой правительства: из-за «пересменки» некоторое время отсутствовало «должное ежедневное управление этой сложной системой сдержек и противовесов» (бензиновым рынком).

Наша нефтяная отрасль до сих пор управляется не экономическими законами, а мнениями тех или иных людей, которые влияют на решения правительства. Волюнтаризма здесь больше, чем в экономике. И изменение состава правительства, а значит, и изменение мнений, действительно оказало определенный эффект. В этом смысле Дворкович прав.

Нам давно пора изменить эта систему ручного или полуручного управления. Сейчас ситуация в отрасли сдерживается в ручном режиме или в ручном же режиме «накачивается». Это ведет к перекосам, один из которых мы и наблюдали в апреле и мае.

При этом надо сказать, что смена правительства не была единственной причиной роста цен на бензин. Менялась и ситуация на мировом нефтяном рынке. Но из-за особенностей устройства нашей системы эффект оказался двойным.