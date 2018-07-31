Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подрастут

Москва, , 12:50 — REGNUM Работающие пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии вырастут у тех, чьи работодатели в 2017 году платили страховые взносы. Размер прибавки зависит от зарплаты, с которой отчислялись взносы.

Наибольший размер прибавки составит 235,74 рубля. При этом обращаться в ПФР и писать заявление на перерасчет пенсии не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 1 мая 2018 года, около 9 млн пенсионеров продолжают трудовую деятельность. Каждый год выплаты им корректируются с учетом страховых взносов.

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