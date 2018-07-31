Вторник, 31 Июля 2018 года
14:29:12 МСК

Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подрастут

Экономика

Наибольший размер прибавки составит 235,74 рубля

Москва, 31 июля 2018, 12:50 — REGNUM  Работающие пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии вырастут у тех, чьи работодатели в 2017 году платили страховые взносы. Размер прибавки зависит от зарплаты, с которой отчислялись взносы.

Наибольший размер прибавки составит 235,74 рубля. При этом обращаться в ПФР и писать заявление на перерасчет пенсии не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным на 1 мая 2018 года, около 9 млн пенсионеров продолжают трудовую деятельность. Каждый год выплаты им корректируются с учетом страховых взносов.

Читайте также: Пенсии работающих пенсионеров после реформы не вырастут

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация пенсий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить