Вторник, 31 Июля 2018 года
12:50:24 МСК

Новосибирский театр получил от Минкульта 14 млн на две постановки

Экономика

Субсидии из федерального бюджета на реализацию творческих проектов получили 15 театров

Новосибирский театр получил от Минкульта 14 млн на две постановки
Иллюстрация: Vk.com/muzkomnsk
Новосибирский музыкальный театр

Новосибирск, 31 июля 2018, 12:27 — REGNUM  Новосибирский музыкальный театр получил из федерального бюджета 13,9 млн рублей на постановку музыкальных спектаклей на итальянскую тематику, следует из приказа министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года. В списке получателей субсидий, помимо новосибирского театра, ещё 14 театральных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новосибирский музыкальный театр стал обладателем самого большого гранта, который был выделен на реализацию проекта «Италия, с любовью», в рамках которого запланирована постановка двух спектаклей: мюзикл «Римские каникулы» и оперетта Штрауса «Ночь в Венеции».

«Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости», — прокомментировал новость врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Отметим, что Новосибирский музыкальный театр, основанный в 1959 году, сегодня считается одним из ведущих музыкальных театров России. На счету коллектива десять премий «Золотая Маска» и многочисленные дипломы фестиваля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить