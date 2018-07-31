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В NASA подсчитали расходы на сведение МКС с орбиты

Экономика

Срок эксплуатации станции истекает в 2024 году

В NASA подсчитали расходы на сведение МКС с орбиты
Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР
Космос

Вашингтон, 31 июля 2018, 12:19 — REGNUM  На сведение Международной космической станции с орбиты придется потратить около $1 млрд. Об этом говорится в отчете аудитора американского космического агентства (NASA).

По расчетам специалистов, контролируемое сведение станции с орбиты займет почти два года. Расходы на операцию составят примерно $950 млн.

Сводить станцию с орбиты будут российские специалисты. Более 80% элементов МКС сгорят в атмосфере до того, как упадут на Землю. Только 16% элементов достигнут земной поверхности, их масса составит 24,3 до 78,6 т.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Работы по сведению её с орбиты должны начаться не позднее 2028 года. Как сообщало ИА REGNUM, в мае заместитель руководителя NASA Уильям Герстенмайер заявил о нецелесообразности прекращения финансирования работы станции, указанном в проекте бюджета США на 2019 финансовый год. Он отметил, что МКС можно безопасно эксплуатировать до 2028 года.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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