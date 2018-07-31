Рубль четвёртый месяц зажат в жёстком коридоре

Москва, , 12:13 — REGNUM Российский рубль уже четвертый месяц зажат в диапазоне от 61 до 64 рублей. Причем надо отметить, что этот диапазон постепенно сужается, и в последние недели он сузился почти до одного рубля: 62−63. В этом коридоре движения национальной валюты идут достаточно интенсивно, но пока поводов для решающего мощного броска в ту или другую сторону не видно, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

По его мнению, росту доллара выше 63 рублей мешает высокая нефть. Котировки фьючерсов снова выросли 30 июля на 1−2%. Нефть марки Brent плотно закрепилась около $75. Нефть поддерживает напряженность вокруг Ирана, забастовка нефтяников на Северном море и снижение запасов в США. Еще один фактор краткосрочной поддержки рубля — это рекомендации крупных американских банков увеличивать в портфелях активы emerging markets. С их точки зрения девальвация китайской валюты является позитивным событием для стран с развивающейся экономикой. С другой стороны, негативно на рубль влияют общие глобальные тенденции, прежде всего рост процентных ставок в США.

«Доходности американских гособлигаций продолжают идти вверх, что уменьшает спрэды и увеличивает риски для развивающихся рынков. Отрицательно влияет на рубль и начавшееся падение акций в США, которое тоже увеличивает риски в финансовой системе. Ключевыми событиями на этой неделе будут заседание ФРС и отчет по рынку труда в США. Можно предположить, что до конца недели рубль выйдет из коридора 62−63. Скорее всего, движение будет в пользу американского доллара, то есть выше 63», — считает эксперт.

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