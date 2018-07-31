В Дагестане начался «поголовный» пересчет торговцев рынков

Махачкала, , 11:57 — REGNUM В Дагестане все еще не установлены правовые отношения с гражданами, торгующими на рынках. Данные статистики по числу работающих там людей в разы расходятся с показателями, предоставляемыми налоговой службой. Об этом 30 июля сообщил в ходе еженедельного совещания при руководителе республики министр экономики и территориального развития республики Осман Хасбулатов.

По его словам, в органах статистики заявляют, что на рынках торгуют до 30 тысяч человек, а налоговая служба дает данные о 10 тысячах человек. Единственным способом привести цифры к одному знаменателю является «поголовный» пересчет работников, занятых в торговле. В настоящее время к нему уже приступили сотрудники налоговой службы, сообщил министр.

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Он также отметил, что в последнее время в республике уже улучшилась ситуация с теневой занятостью на бензоколонках. Число работников АЗС, которые официально зарегистрировали свои трудовые отношения с работодателем, выросло с 1,5 до 2,5 тыс. человек. Но и это еще не окончательный результат, работа по «обелению» трудовых отношений продолжается, отметил Хасбулатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с назначением Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы началась работа по выводу «из тени» большой части жителей региона. Однако работа эта ведется трудно. 19 июля на встрече с полномочным представителем президента РФ в СКФО Александром Матовниковым премьер-министр Дагестана Артем Здунов заявил, что в отдельных отраслях экономики Дагестана доля «теневого сектора» достигает 60%.