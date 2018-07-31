«Рост дивидендов крупных компаний не привёл к росту экономики РФ»

Москва, , 11:54 — REGNUM Новость о том, что в 2017 году выросли дивиденды крупнейших российских компаний, — не повод для оптимизма, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Прибыль, которую компании выплачивают акционерам, не идёт на другие нужды — инвестиции, капитальные затраты и тому подобное, — отметил Григорьев. — Между тем, без роста трат именно по этим направлениям едва ли можно говорить о каком-то технологическом рывке или реализации масштабной модернизации российской экономики».

Также он отметил, что рост дивидендов не привёл и к росту экономики в целом, равно как и к росту реальных доходов большинства граждан, ведь они, как и прежде, продолжили падать.

«Это говорит о том, что отсутствуют эффективные механизмы распределения средств от более состоятельных слоёв к остальным гражданам — так называемый trickle down принцип в очередной раз не работает», — подчеркнул экономист. — Конечно, благодаря этому дополнительные средства получает российский бюджет, но не сказать, что они ему так уж необходимы — расходы на социальные нужды в последние годы в лучшем случае стагнируют, масштабных программ переподготовки кадров и повышения квалификации не ожидается, равно как и других амбициозных проектов».

По словам эксперта, наблюдается ситуация, при которой денежные потоки всё больше замыкаются в рамках каких-то изолированных цепочек, звеньями которых служат государственные структуры, крупные компании, акционеры, богатейшие предприниматели.

«Ну, а вообще, деньги в российской экономике безусловно есть, правда, доступ к ним зависит не от реальной нужды, социальной значимости категории расходов или какого-то исторического прогресса, — подытожил Григорьев. — Главным является наличие неформальных связей и всевозможных частных обязательств в рамках сложной сети закулисных интриг. К сожалению, переговорная сила российского населения в этой системе стремится к нулю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM по данным рейтингового агентства АКРА, дивиденды крупнейших российских компаний в 2017 году выросли на 16% в годовом выражении и составили 1,69 трлн рублей.

Кроме того, отметим, что к началу июля 2018 года, согласно данным Bloomberg Billionaires Index, 24 российских миллиардера увеличили свои состояния на 3,3 млрд долларов.

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