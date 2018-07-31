Летнее пике гривны на Украине: Доллар вскоре может пробить курс в 30 грн

Киев, , 11:37 — REGNUM За последнюю неделю на Украине официальный курс доллара США вырос с 26,45 грн до 26,76 грн. Наличный доллар подорожал почти на 50 копеек — до 26,96 грн. Никогда ранее на Украине столь резкого роста курса доллара в июле не наблюдалось, обычно гривна начинала падать в сентябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономист Владимир Дебой считает, что к концу 2018 года на Украине курс гривны может упасть до 30 грн за доллар. Об этом он заявил 31 июля в эфире телеканала NewsONE.

«Не надо забывать, что в бюджет на 2018 год доллар был заложен на уровне 29,5 грн. Как только будет поступать валюта, правительству будет выгодна инфляция, чтобы обеспечить выплаты Пенсионного фонда, повысить соцстандарты, чего реально не произойдет из-за инфляции. Осенью, к концу года произойдет рост доллара. По оптимистическим сценариям — до 28 грн. А пессимистические, если начнут падать цены на металл, может перейти отметку в 30 грн», — сказал Дебой.

Он сообщил, что сегодня среди населения нет повышенного спроса на валюту.

«Сегодня по статистике украинские граждане больше продали валюты, чем купили. Это говорит о том, что сегодня больше используются деньги гастарбайтеров. Люди их используют на нужды семей, на отдых», — добавил Дебой.

Эксперт также считает, что к концу 2018 года Киев может получить помощь от Международного валютного фонда или ЕС, что также скажется на курсе.

В свою очередь, глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин заявил, что к обесцениванию гривны в июле привело прежде всего усиление спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.

«С одной стороны спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой — дополнительный спрос стимулировала гривна, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость «заведения» выручки в иностранной валюте в Украину», — отметил глава совета Нацбанка.