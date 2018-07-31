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«Важный вопрос – в чём преимущества повышения пенсионного возраста»

Экономика

Для обычного человека должно быть понятно, зачем это делается, заявил эксперт

Красноярск, 31 июля 2018, 11:33 — REGNUM  Высказать определенно положительное или отрицательное мнение по поводу повышения пенсионного возраста сложно, потому что этот законопроект ещё только обсуждается. Самое главное — показать главные аргументы и преимущества этого важного шага для простых людей, заявил корреспонденту ИА REGNUM экс-ректор Сибирского федерального университета (СФУ, г. Красноярск) Евгений Ваганов.

Если пенсионная реформа, как таковая, а она действительно назрела, станет понятна и прозрачна, то люди её воспримут позитивно. Пока для обычного человека ничего непонятно. Нужно ждать конкретную, более точную информацию и не делать скороспелых выводов.

«Президент РФ Владимир Путин недавно говорил, что надо давать больше информации, больше мнений, а главное — больше открытости и понятности о механизме повышения пенсионного возраста. Должна быть прописана дорожная карта, прописаны индикаторы, нужно провести почти бухгалтерскую раскладку. Самый важный вопрос — в чём преимущества повышения пенсионного возраста, ведь это делается для людей и для страны», — высказал свое мнение Ваганов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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