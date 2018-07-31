На Украине насильно переведут население на дорогие мобильные тарифы

Киев, , 11:23 — REGNUM Украинский мобильный оператор «Vodafone» (МТС-Украина) с 1 августа повышает тарифы в 1,5−2 раза, сообщает 31 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, перевод населения на новые тарифные планы будет проходить без согласия абонентов. Так, «Vodafone» закроет 18 тарифных планов для компаний, переведя абонентов на тарифы в два раза дороже. Отмечается, что сильнее всего вырастут в цене те тарифы, которые были ранее самыми доступными для населения.

Ранее «Vodafone» уже провел аналогичную операцию, закрыв самый доступный тариф, после чего без согласия абонентов перевел их на более дорогие тарифы.

Напомним, после 2014 года на Украине начался системный кризис, который коснулся всех сфер экономики страны.

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