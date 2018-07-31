С начала года в Киргизии выдано стимулирующих грантов на 120 млн рублей

Бишкек, , 11:17 — REGNUM В январе — июле 2018 года из республиканского бюджета Киргизии по статье «стимулирующие гранты» выделено 129,5 млн сомов (около 120 млн рублей) на реализацию 138 проектов. Об этом сегодня, 31 июля, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Больше всего стимулирующих грантов от государства за эти месяцы получили Ошская область — свыше 32,6 млн сомов (30,2 млн рублей) на 29 проектов, Нарынская область — более 28,3 млн сомов (26,2 млн рублей) на 21 проект и Джалал-Абадская область — свыше 23,7 млн сомов (около 22 млн рублей) на 29 проектов,

Затем следуют Иссык-Кульская область — более 13,5 млн сомов (12,5 млн рублей) на 14 проектов и Таласская область — свыше 11.8 млн сомов (10,9 млн рублей) на 9 проектов. Замыкают список Чуйская и Баткенская области — более 9,7 млн сомов (около 9 млн рублей) на 23 проекта и аналогичная сумма на 13 проектов, соответственно.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году министерство финансов Киргизии планирует за счет стимулирующих грантов на общую сумму свыше 506,9 млн сомов (469,3 млн рублей по текущему курсу) обеспечить выполнение 213 социальных проектов в регионах республики.

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Среди прочих в список проектов входят: 55 школ, 49 детских садов, 16 объектов культурного значения и 14 объектов здравоохранения.