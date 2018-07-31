Почему интернет-компании не выполнили «закон Яровой»

Москва, , 11:06 — REGNUM То, что и по прошествии месяца со времени введения в действие так называемого «закона Яровой» интернет-компании не смогли обеспечить хранение данных о пользователях на серверах в России, свидетельствует о недоработке законодательства, отсутствии сертифицированного оборудования и некоторых других нюансах. Такой вывод корреспондент ИА REGNUM сделал по итогам общения с представителями Ростелекома и других провайдеров.

Напомним, правила для интернет-компаний правительство опубликовало всего за пять дней до вступления в силу пакета антитеррористических поправок в законодательство (1 июля 2018 года). В правилах этих сказано о том, что записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео‑ и иной контент, пересылаемый их клиентами, должен храниться полгода. Это касается данных миллионов пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца. Также предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей.

Но очевидно, что обязанность хранить такие огромные массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, потребует от операторов капитальных затрат в десятки миллиардов.

«Ростелеком» проектирует системы хранения данных, необходимые для выполнения требований закона, а также организует дополнительные канальные емкости для передачи трафика», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Ранее о проблеме отсутствия сетевого оборудования в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев.

По его оценке, скорее всего, никакой сертификации не будет, поскольку сама идея — хранить переписку и разговоры пользователей месяц, три, полгода — это технически неисполнимо.

Как уже писало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о том, что требование до шести месяцев хранить данные о пользователях на серверах в России операторы не выполнили потому, что не могут понять, в каком виде требуется хранить полученные данные и как их передавать в правоохранительные органы. В отличие от представителей Роскомнадзора, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова полагает, что для этого необходимо принятие неких подзаконных актов и инструкций.

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