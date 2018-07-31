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На Украине резко сократился профицит платежного баланса

Экономика

В 3,4 раза

Киев, 31 июля 2018, 10:54 — REGNUM  Профицит платежного баланса Украины в первом полугодии 2018 года уменьшился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает 31 июля УНИАН.

Согласно сообщению, профицит платежного баланса государства составил $307 млн, тогда как в 2017 году он составил $1,049 млрд. Также текущий счет за полгода 2018 года набрал отрицательное сальдо в размере $613 млн, а приток по финансовому счету составил $922 млн.

Напомним, в 2017 году платежный баланс Украины был сведен с профицитом $2,566 млрд, что в два раза больше профицита 2016 года.

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Социально-экономический кризис на Украине
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