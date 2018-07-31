Всемирная конференция по креативной экономике пройдет на Бали 6–8 ноября

Денпасар, Индонезия, , 10:58 — REGNUM Всемирная конференция по креативной экономике (The World Conference on Creative Economy) пройдет на Бали, Индонезия, 6−8 ноября 2018 года, сообщает МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел и агентство креативной экономики провели различные подготовительные мероприятия с точки зрения содержания и материально-технического обеспечения, одним из которых является организация предварительного брифинга, который прошел 30 июля в Джакарте.

Активное участие дружественных стран и международных организаций во Всемирной конференции по креативной экономике — 2018 является одним из ключевых элементов успешной реализации первой конференции по креативной экономике, организованной правительством Индонезии.

Креативная экономика или экономика знаний — особый сектор экономики, где приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий.

Индонезия полагает, что по итогам конференции удастся сформулировать итоговый документ в формате Балийской декларацию о креативной экономике.

Ожидается, что Всемирная конференция по креативной экономике — 2018 будет не только дискуссионным форумом, но и конкретной платформой для объединения всех заинтересованных сторон. Проведение Creative Village параллельно с конференцией будет демонстрировать продукты, услуги, идеи и сотрудничество в области креативной экономики.