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Всемирная конференция по креативной экономике пройдет на Бали 6–8 ноября

Экономика

Креативная экономика или экономика знаний — особый сектор экономики, где приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий

Денпасар, Индонезия, 31 июля 2018, 10:58 — REGNUM  Всемирная конференция по креативной экономике (The World Conference on Creative Economy) пройдет на Бали, Индонезия, 6−8 ноября 2018 года, сообщает МИД Индонезии.

Министерство иностранных дел и агентство креативной экономики провели различные подготовительные мероприятия с точки зрения содержания и материально-технического обеспечения, одним из которых является организация предварительного брифинга, который прошел 30 июля в Джакарте.

Активное участие дружественных стран и международных организаций во Всемирной конференции по креативной экономике — 2018 является одним из ключевых элементов успешной реализации первой конференции по креативной экономике, организованной правительством Индонезии.

Креативная экономика или экономика знаний — особый сектор экономики, где приоритет отдается высокой роли новых технологий и открытий.

Индонезия полагает, что по итогам конференции удастся сформулировать итоговый документ в формате Балийской декларацию о креативной экономике.

Ожидается, что Всемирная конференция по креативной экономике — 2018 будет не только дискуссионным форумом, но и конкретной платформой для объединения всех заинтересованных сторон. Проведение Creative Village параллельно с конференцией будет демонстрировать продукты, услуги, идеи и сотрудничество в области креативной экономики.

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