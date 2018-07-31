Под Воронежем построят завод сельхозтехники за 4,4 млрд рублей

Воронеж, , 10:49 — REGNUM Инвестиционный проект по строительству завода по производству изделий машиностроения, лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств компании АО «Агрострой Пельхржимов» планируется реализовать в Бобровском районе Воронежской области. Детали проекта обсуждались 30 июля на встрече врио губернатора Александра Гусева с гендиректором компании Лубомиром Стокласеком, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4,4 млрд рублей. После его реализации район получит 500 новых рабочих мест. В числе вопросов, которые обсуждались на встрече, был и вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для нового предприятия.

«Очень важным является внедрение системы дуального образования именно в сельских территориях. В городе мы такие подходы практикуем, и достаточно успешно все получается, а для сельских территорий это, наверное, единственный выход сейчас, чтобы сохранить те учебные заведения, которые у нас остались. Нам нужно людей занять, то есть преподавателей, а самое главное — детей оставить на сельских территориях», — подчеркнул глава региона.

По итогам встречи глава региона Александр Гусев, глава администрации Бобровского муниципального района Анатолий Балбеков, генеральный директор АО «Агрострой Пельхржимов» Лубомир Стокласек подписали соглашение, которое предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон на территории Воронежской области. В частности, речь идет о развитии профессионального образования, улучшении материально-технического обеспечения Хреновского лесного колледжа им. Г. Ф. Морозова, обеспечении высокого уровня квалификации выпускников колледжа. Также соглашение направлено на улучшение финансово-экономического положения и рост производственного потенциала Воронежской области и на устойчивое обеспечение предприятий, учреждений Воронежской области профессиональными кадрами.